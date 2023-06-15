سبق للأسترالي كيريوس المصنف 25 عالميًا أن شرح بالتفاصيل الصراعات مع صحته العقلية وإيذاء نفسه خلال تلك الفترة المظلمة من حياته.

لكن في سلسلة حلقات جديدة من وثائقي "بريك بوينت" ستصدر في 21 يونيو الحالي، قال إنه احتاج لعلاج في المستشفى.

ونقلت صحيفة "ذي أستراليان" عنه قوله "كنت أفكر حقاً في ما إذا كنت أرغب في الانتحار".

تابع "خسرت في ويمبلدون. استيقظت وأبي كان جالسًا على السرير ويبكي بشدة. كان ذلك بمثابة جرس إنذار كبير لي. قلت +حسنًا، لا يمكنني الاستمرار في فعل هذا+".

وتابع "انتهى بي المطاف في جناح للأمراض النفسية في لندن لتحديد مشاكلي".

نشر كيريوس (28 عامًا) رسالة مطوّلة عبر حسابه على إنستغرام العام الماضي حول معاناته من مشاكل ذهنية، وأرفقها بصورة من بطولة أستراليا المفتوحة 2019 أشار فيها إلى علامات على ذراعه.

قال "إذا نظرتم عن كثب، يمكنكم رؤية إيذاء نفسي على ذراعي الايمن. راودتني أفكار انتحارية وكنت أعاني من أجل النهوض من السرير، ناهيكم عن اللعب أمام الملايين".

كيريوس في سطور