وأهدى المدير الفني بيب غوارديولا ومجلس إدارة النادي خلال اللقاء الشيخ منصور الألقاب التي تُوِّج بها نادي مانشستر سيتي هذا الموسم، والمُتمثّلة في دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن هذه الإنجازات المُشرِّفة تُجسِّد الاستراتيجية التي تمّ وضعها حتى يُحقِّق النادي أهدافه المرسومة، بما ُرسِّخ صدارته العالمية، مشددا على أن ألقاب مانشستر سيتي تفتح آفاقًا واسعة ِلحصْد المزيدٍ من البطولات، وتُشكِّل حافزًا لمواصلة المسيرة الرياضية المتميّزة بِخطى واثقة، نحو مزيد من الإنجازات.

وثمَّن سموه الحرص المُستمرّ والجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة النادي، والإدارة الفنية واللاعبين، للحفاظ على استدامة التطور في الأداء والنتائج، ومواصلة تحقيق الأرقام القياسية على أكثر من صعيد، مُشيدًا بدور جماهير النادي التي كانت سندا قويًّا وداعمًا وفيًّا للفريق في مختلف المسابقات والبطولات.

وتم خلال اللقاء استعراض مسيرة النادي والخطط المُستقبلية والاستراتيجيات الموضوعة، في المجالات الرياضية والاستثمارية ومناقشة خطط الموسم المقبل 2023/‏2024 إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية للنادي، بما يضمن تعزيز مكانة النادي محليا وأوروبيًّا وعالميًّا.

من جانبه، قال خلدون خليفة المبارك إن مانشستر سيتي بلغ مستوى الريادة العالمية بفضل الاهتمام البالغ الذي يوليه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للنادي، ودعمه لمجلس الإدارة والمدربين واللاعبين، بما عزز ثقافة الانتصار ووفر حافزًا نحو تحقيق الإنجازات، مؤكدًا أن النادي بدأ يصنع تاريخًا من الأمجاد منذ سنة 2008، وسيمضي بالقوة والثقةٍ نفسيهما نحو المزيد من النجاحات والإنجازات.

في السياق ذاته، وجه بيب غوارديولا عبارات الشكر والامتنان للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لما يُقدّمه من دعمٍ ورعايةٍ للنادي، وقال إن ما يحصده النادي من ألقاب يُمثِّل ردًّا للجميل الذي قدمه الشيخ منصور، والذي وفَّر للفريق الإمكانيات كافة لمواصلة الإنجازات بما أسعَد جماهير النادي في بريطانيا والعالم، مشيرًا إلى إصرار الإدارة الفنية واللاعبين على مواصلة تحقيق الأداء المتميز والصعود إلى منصات التتويج والفوز بالكؤوس والبطولات.