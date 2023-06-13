وانتهى عقد فيرمينو مع ليفربول، بنهاية الموسم المنقضي، وبالتالي يمكن للهلال التعاقد مع صاحب الـ31 عاما في صفقة انتقال حر.

ووفقا لعدد من الصحفيين الرياضيين المختصين بأخبار الانتقالات، عرض الهلال على فيرمينو، عقدا لمدة موسمين بالإضافة إلى آخر إضافي، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.

وأشار الصحفي إكرام كونور إلى أن الهلال سيعرض على فيرمينو راتبا سنويا يبلغ 30 مليون دولار.

ويرتبط اسم فيرمينو بالانتقال إلى أندية أخرى، أبرزها ريال مدريد الإسباني الذي يبحث عن بديل لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة المنتقل حديثا لنادي الاتحاد السعودي.

وكان المهاجم البرازيلي شارك تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020 ودوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 وكأس العالم للأندية عام 2019.