وفضل ميسي الذي أحرز كأس العالم مع فريقه الأرجنتيني في 2022، أن يقضي ما تبقى من مسيرته الكروية في ولاية فلوريدا الأميركية المعروفة بشواطئها الساحرة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ميسي يملك شقة بقيمة 9 ملايين دولار في مدينة ميامي الأميركية منذ سنوات طويلة.

وترجح التقارير أن يكسب ميسي ما يقارب 54 مليون دولار في الموسم عندما ينضم إلى إنتر ميامي، فيما رفض عروضا كثيرة مغرية للعب في دوريات أخرى.

وكان اللاعب الأرجنتيني قد اشترى الشقة الفخمة للغاية في برج "بورش ديزاين تاور" بميامي عام 2019، أي قبل سنوات من تحديد خياره الكروي الحالي.

والبرج الذي اشترى فيه ميسي شقته جرى بناؤه عام 2017، وهو مؤلف من 60 طابقا، فيما يقع على بعد 25 دقيقة من ملعب الكرة.

ويتيح البرج إطلالة ساحرة على المحيط، بما في ذلك شاطئ "ميامي بيتش"، الذي يقع على بعد ثوان معدودة فقط.

ويمتاز المبنى بدرجة عالية من الفخامة، حيث يتيح مصعدا يمكن أن يستخدمه السكان لأجل سياراتهم حتى يركنوها في مكان إقامتهم.

وتضم الشقة مطعما خاصا وجناحا خارجيا قبالة البحر، كما توجد فيها قاعة سينما وألعاب، وهذا الأمر يجعل السكن ملائما جدا للعائلة من أجل قضاء الوقت مع الأطفال.

وربما يكون ميسي قد اختار ميامي أيضا لأنها من نفس ثقافته، لأنها المدينة تعد مقصدا كبيرا لذوي الأصل اللاتيني، كما أنها أقرب من بلده الأرجنتين.