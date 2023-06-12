وجاء تتويج الأهلي بالبطولة بعد تفوقه ذهابا على الوداد في القاهرة بنتيجة 2-1.

ونجح الأهلي في التتويج باللقب خارج أرضه من ملعب منافسه للمرة السادسة في التاريخ بعد بطولات 1982 و2006 و2008 و2012.

كما توج الأهلي ببطولة 2021 على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، بعد قرار "كاف" وقتها بخوض النهائي بمباراة واحدة.

في 1982.. توج الأهلي لأول مرة في تاريخه ببطولة دوري الأبطال على حساب أشانتي كوتوكو الغاني في ملعب كوماسي الرياضي بعد التعادل إيابا 1-1 والفوز ذهابا 3-0.

في 2006.. فاز الأهلي باللقب الإفريقي على حساب الصفاقسي التونسي بهدف محمد أبو تريكة، لينتصر في ملعب رادس بهدف، بعد التعادل ذهابا في القاهرة 1-1.

في 2008.. حصد الأهلي اللقب على حساب القطن الكاميروني على ملعب رومدي أدجيا في مدينة جاورا الكاميرونية بالتعادل 2-2 بعد الفوز ذهابا في القاهرة بهدفين دون مقابل.

في 2012.. حقق الأهلي بطولة دوري الأبطال للمرة الثانية من ملعب رادس بالفوز أمام الترجي بهدفين لهدف، بعد التعادل في ملعب برج العرب 1-1.