توّج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل إيابا أمام الوداد المغربي في ملعب محمد الخامس بهدف لمثله، مستغلا التفوق ذهابا بهدفين لهدف في القاهرة.