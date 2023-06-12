وضمن الأهلي التأهل إلى كأس العالم للأندية المقررة في ديسمبر المقبل في السعودية.

وبات الأهلي سادس المتأهلين لكأس العالم للأندية ليلحق بمانشستر سيتي الذي توج بدوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلانو مساء السبت.

ما هي الفرق التي ضمنت مقاعدها في كأس العالم للأندية حتى الآن: