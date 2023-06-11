تشكيلة الوداد المغربي:

المطيع - فرحان - زولا - العملود - عطية الله - جبران - الداودي - الحسوني - بوهرة - أوناجم - بولي.

تشكيلة الأهلي المصري:

الشناوي - هاني - إبراهيم - عبد المنعم - معلول - فتحي - ديانغ - عطية - تاو - الشحات - كهربا

هذا وامتلأت مدرجات ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء قبل نحو ساعتين من موعد انطلاق المباراة.

وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب على استاد القاهرة الدولي بهدفين مقابل واحد.

ويحتاج الوداد إلى الفوز بهدف نظيف فقط للتتويج، بينما يحاول الأهلي الخروج بشباك نظيفة لمعانقة اللقب.