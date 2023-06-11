ورفع "جوكو" رصيده إلى 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى لينفرد بالرقم القياسي متفوقا على رافائيل نادال.

واللقب هو الثالث لجوكوفيتش في العاصمة الفرنسية، كما بات أكبر لاعب سنا (36 عاماً) يتوج بطلاً في رولان غاروس.

وأصبح الصربي أيضاً على بعد لقب كبير واحد من الرقم القياسي في فئتي الرجال والسيدات والمسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت (24 لقباً).

وبهذا التتويج ايضاً، سيستعيد جوكو المركز الاول في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الذي سيصدر الاثنين.