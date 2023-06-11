ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن الشيخ منصور بن زايد: "إن الإنجاز الذي حققه النادي جاء ترجمة حقيقية للاستراتيجية التي وضعت قبل 15 عاما، بهدف تطوير النادي وضمان تصدره وفوزه بأهم الدوريات والبطولات الكروية وترسيخ مكانته ضمن أقوى أندية كرة القدم في العالم".

وأكد أن دوري الأبطال ليس نهاية المطاف، بل بداية للدخول في مرحلة جديدة يرسخ النادي مكانته فيها بكل النسخ المقبلة من خلال وصوله الدائم للنهائيات والمنافسة بقوة على اللقب مرات عديدة لصناعة تاريخ يفخر به كل محبي وعشاق وجماهير النادي داخل بريطانيا وخارجها.

وأشاد مالك نادي مانشستر سيتي بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة النادي برئاسة خلدون المبارك رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس لتهيئة الظروف للفريق للوصول إلى ما حققه من إنجازات وألقاب.

وثمن الشيخ منصور بن زايد الدور الذي يقوم به الطاقم الفني بقيادة المدرب بيب غوارديولا، وجميع أفراد الجهاز الإداري والطبي، واللاعبين وكافة منتسبي النادي وجماهيره.

ووجه الشكر لجماهير مانشستر سيتي في بريطانيا وحول العالم الذين كانوا ولا يزالون جزءا من نجاحات وإنجازات الفريق المحلية والقارية من خلال مساندتهم لدعم مسيرته المتميزة، متمنيا للنادي المزيد من النجاحات ومواصلة صناعة الأمجاد الكروية في المواسم القادمة، بما ُيلبي تطلعات جماهيره، ويجسد استراتيجية إدارته الطموحة.

وأعرب عن شكره للجمهورية التركية على حسن استضافة نهائئ دوري أبطال أوروبا، وحرصها على توفير كل وسائل النجاح لهذا الحدث.

وتوجه بالشكر أيضا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على التميز في تنظيم النهائئ متمنيًا للقائمين على الاتحاد التوفيق والنجاح في مسيرته الداعمة لتطوير كرة القدم الأوروبية ولنادي إنتر ميلانو الإيطالي النجاح والتوفيق في البطولات القادمة حيث كان منافسا قويا يستحق التقدير والإشادة.