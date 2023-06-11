يتمتع النادي الأهلي المصري برقم قياسي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا، لكن منافسه في نهائي الموسم الحالي، فريق الوداد المغربي لديه أفضلية في المباريات النهائية عندما يصطدما معا.