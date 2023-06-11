سجل مانشستر سيتي اسمه بحروف من ذهب في قائمة الأندية التي حصدت الثلاثية، بالتتويج البطولات الثلاث الكبرى المحلية والأوروبية خلال موسم واحد، كما أصبح النادي الإنجليزي الثاني في التاريخ الذي يفعلها.