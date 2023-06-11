اللقب الذي منحه بيب غوارديولا لمانشستر سيتي هو الأول في تاريخ النادي السماوي الذي سيطر على الكرة في بلاده، ليحقق لقب الدوري 5 مرات في آخر 6 مواسم، وينتقل إلى مستوى آخر بتتويجه باللقب الأوروبي الأغلى وتأهله لبطولتي كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

صراع الصفوة