فيما يأتي سجل الفائزين بلقب بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تتويج مانشستر سيتي بنسخة 2023 على حساب إنتر ميلان الإيطالي (1-0) السبت في إسطنبول (انطلقت كأس الأندية الأوروبية سابقاً عام 1956):