وفاز مانشستر سيتي بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على فريق إنتر ميلانو الإيطالي في النهائي بهدف نظيف للاعب الإسباني رودري، ليضع حدا لإخفاقاته في البطولة الأكبر في أوروبا.

العربي الخامس

محرز صار العربي الخامس الذي يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، والجزائري الثاني الذي يعانق الكأس الأغلى في القارة العجوز، بعد أسطورة بلاده رابح ماجر .

محرز صار العربي الخامس الذي يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، والجزائري الثاني الذي يعانق الكأس الأغلى في القارة العجوز، بعد أسطورة بلاده رابح ماجر ماجر كان العربي الأول الذي يفوز بأكبر بطولات الأندية في أوروبا، عندما توج باللقب مع فريق بورتو البرتغالي عام 1987، بعد التغلب على بايرن ميونيخ الألماني في النهائي بهدفين لهدف، وكان لرابح بصمة تاريخية حيث سجل هدف فريقه الأول في النهائي .

ماجر كان العربي الأول الذي يفوز بأكبر بطولات الأندية في أوروبا، عندما توج باللقب مع فريق بورتو البرتغالي عام 1987، بعد التغلب على بايرن ميونيخ الألماني في النهائي بهدفين لهدف، وكان لرابح بصمة تاريخية حيث سجل هدف فريقه الأول في النهائي المغربي أشرف حكيمي كان العربي الثاني الذي يفوز بلقب دوري الأبطال، عندما توج مع ريال مدريد باللقب موسم 2017-2018 عقب التغلب على ليفربول في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف .