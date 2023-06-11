في ما يلي نبذة عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعد تتويجه بلقبه الاول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على إنتر الإيطالي 1-0 في المباراة النهائية في إسطنبول السبت:
- الاسم: نادي مانشستر سيتي لكرة القدم
- المدرّب: الإسباني بيب غوارديولا
- الملعب: الاتحاد
- السعة: 53400 متفرج
- رقم الأعمال: 730 مليون يورو (2021-2022)
السجل:
- الدوري الإنجليزي: 9 مرات أعوام 1937، 1968، 2012، 2014، 2018، 2019، 2021، 2022، 2023
- كأس إنجلترا: 7 مرات أعوام 1904، 1934، 1956، 1969، 2011، 2019، 2023
- كأس الرابطة الإنجليزية: 8 مرات أعوام 1970، 1976، 2014، 2016، 2018، 2019، 2020، 2021
- دوري أبطال أوروبا: مرة واحدة عام 2023
- كأس الكؤوس الأوروبية: مرّة واحدة عام 1970