في ما يلي نبذة عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعد تتويجه بلقبه الاول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على إنتر الإيطالي 1-0 في المباراة النهائية في إسطنبول السبت: