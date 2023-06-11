والفوز بمثابة تتويج لنجاحات مان سيتي الأخيرة بعد أن أحرز 16 لقبا في 15 عاما حيث فازت كتيبة المدير الفني بيب غوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي (بريميرليغ) وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

وأكمل سيتي، تحت قيادة بيب غوارديولا، ثلاثية من الألقاب هذا الموسم بعدما توج بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، وعادل بذلك إنجاز مانشستر يونايتد عندما فاز بالثلاثية في 1999.

وسجل رودري لاعب الوسط الإسباني، الذي استبعده جوارديولا بشكل مفاجئ من تشكيلة سيتي عندما خسر في نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي قبل عامين، هدف الانتصار بتسديدة قوية في الدقيقة 68.

وواجه سيتي، الذي كان مرشحا بقوة قبل المباراة للانتصار، صعوبة كبيرة وعانى كثيرا قبل أن يسجل الهدف، حيث أهدر لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر فرصة خطيرة بعد انفراد بالمرمى من الجانب الأيسر.

وبدأت المباراة بصلابة دفاعية من إنتر، واحتاج سيتي إلى 27 دقيقة قبل أن يصنع كيفن دي بروين أول فرصة خطيرة حيث مرر كرة أرضية إلى إرلينغ هالاند الذي سدد كرة قوية أنقذها الحارس أندريه أونانا.

وخلال المباراة تلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة بإصابة صانع ألعابه الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، فترك مكانه لفيل فودن.

وأصيب دي بروين في الدقيقة 29 وتدخل الجهاز الطبي لعلاجه في إصابة بدت في ساقه وقرر إكمال المباراة قبل أن يطلب استبداله فدفع المدرب الإسباني بيب غوارديولا بفودن مكانه (36).

وهي المرة الثانية التي يُجبر دي بروين على عدم اكمال المباراة النهائية للمسابقة القارية بعد الأولى ضد تشلسي (خسارة 0-1) العام قبل الماضي، وقتها كانت الإصابة في الدقيقة 60.