تنتظر أوروبا بشغف المباراة الختامية للموسم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلانو الإيطالي في نهائي دوري الأبطال باسطنبول، ورغم أن التوقعات تصب في مصلحة الجانب الإنجليزي، فإن رقم إيطالي حديدي يصدر القلق إلى المرشح الأبرز.