وسيواجه إنتر بطل إنجلترا مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، بمدينة إسطنبول، السبت.

وعانى الفريق الإيطالي أزمة حقيقية هذا العام، بعد إخلال الراعي الرسمي للقميص، شركة "ديجي بيتس"، بالعقد المبرم، وعدم تقديم الدفعات المتفق عليها.

وخاض إنتر معظم المباريات عام 2023 من دون راع على القميص، وقرر التخلي عن اسم الشركة حتى تقوم بدفع المستحقات.

لكنه لجأ إلى حل مبتكر قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو الحصول على راع لهذه المباراة التي سيشاهدها الملايين حول العالم.

والراعي الرسمي هو منصة "باراماونت بلاس" الأميركية، التي دخلت سوق بث الأعمال الفنية بقوة مؤخرا في الولايات المتحدة.

وارتدى إنتر ميلان شعار شركة "باراماونت بلاس" في آخر لقاء له بالدوري أمام تورينو، كما سيرتدي شعار الشركة في النهائي المرتقب أمام مانشستر سيتي.