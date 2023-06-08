وانتزع فريق المدرب بيب غوارديولا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة في 6 مواسم كما هزم مانشستر يونايتد ليحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي وربما يتوج بطلا لأوروبا للمرة الأولى إذا تغلب على إنتر في إسطنبول.

وكان ظهوره السابق والوحيد في نهائي دوري الأبطال حين خسر من تشلسي 1-صفر.

وأبلغ ووكر وسائل إعلام بريطانية الأربعاء: "نعرف أننا نحظى بفريق جيد لكن لكي نلقى التقدير العالمي كأحد أفضل الفرق نحتاج للفوز بدوري الأبطال".

وأضاف: "هذا لا يقلل مما حققته التشكيلة في آخر 6 أعوام، لدينا فرصة ثانية مع بيب ومجموعة اللاعبين الذين استمروا ونحتاج لتصحيح الأخطاء التي ارتكبناها أمام تشلسي".

ويمكن أن يصبح سيتي ثاني ناد إنجليزي يكمل الثلاثية وأقر ووكر بأن فريقه مفعم بالرغبة في تكرار إنجاز مانشستر يونايتد في 1999.

وشدد الظهير الأيمن على أن سيتي يجب أن يتوج ببطولة الصفوة في أوروبا إذا أراد أن ينضم إلى أعظم فرق إنجلترا عبر التاريخ مثل يونايتد 1999 وجيل أرسنال "الذي لا يقهر" المتوج بالدوري الممتاز دون هزيمة في 2003-2004.

وتابع: "فريق يونايتد هذا وأرسنال الذي لا يقهر ربما يكونا أفضل فرق الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ".

وأضاف: "اعتقد أنه يجب الوضع في الاعتبار ما فعلناه وليفربول في السنوات الأخيرة، لكنهم فازوا بدوري الأبطال بينما لم نحصد البطولة الكبرى لذا يجب أن نقتنص الكأس".