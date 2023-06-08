وقال تشافي في بيان على منصة "تويتش": "تحدث كلانا كثيرا (عن احتمال عودة ميسي إلى برشلونة)، وكان الجميع متحمسا، هو أولا، ثم أنا ثم النادي، لكن الظروف لم تساعد".

وأضاف بعد قرار ميسي بالانضمام إلى إنتر ميامي الأميركي: "في كثير من الأحيان لا نضع أنفسنا مكان بعضنا البعض، فنحن نفتقر إلى القليل من التعاطف"، معتبرا أنه "كونك ليو ميسي لا يجعل الأمر سهلا".

وتابع تشافي: "ميسي لم يهدأ أبدا. يجب أن تكون لديه قيادة رائعة على أرضية الملعب. يجب أن يكون الأفضل في كل مكان. لم يقض وقتا ممتعا في العامين الماضيين ولم يعد يرغب في هذا النوع من الضغط بعد الآن".

وقال مدرب برشلونة: "لم يكن الوضع سهلا بالنسبة له بلا شك"، مشددا على أن "قرار ميسي اعتمد كثيرا على ما يريده. لقد كان متحمسا جدا (للعودة إلى برشلونة) لكن الظروف لم تساعد".

وردا على سؤال حول متى بدأ تشافي يعتقد أن ميسي قد لا يأتي إلى برشلونة، قال المدرب الكتالوني إنه "لاحظ تغييرا" لدى الأرجنتيني "في الأيام الأخيرة، في الأسابيع الأخيرة".

وأضاف: "ميسي شرح الأمر بشكل جيد جدا: إنه يريد خفض مستوى الضغط في نهاية مسيرته الذي كان سيظل في أقصى حد لو عاد إلى هنا"، داعيا إلى "احترام اللاعب الأفضل في التاريخ".

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