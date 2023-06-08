وأعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليلة الأربعاء، أنه اختار وجهته المقبلة لتكون نادي إنتر ميامي الأميركي، في مفاجأة لم تكن متوقعة بالنسبة لجماهير بطل العالم.

وخلال أقل من 24 ساعة على الإعلان، ظهر تأثير أسطورة الأرجنتين على جميع النواحي لنادي إنتر ميامي، الذي تأسس عام 2018.

التذاكر

البداية كانت من ارتفاع جنوني في أسعار تذاكر النادي بأكثر من 1000 بالمئة لبعض المباريات، وفقا لموقع "إنسايدر".

كانت تذاكر مباراة إنتر ميامي في 21 يوليو المقبل ضد كروز أزول تباع مقابل 29 دولارا، لكنها الآن تباع مقابل 329 دولارا على مواقع التذاكر.

مباراة الفريق أمام نيويورك ريد بولز يوم 26 أغسطس المقبل، كانت تباع مقابل 30 دولارا، سعرها الآن 401 دولار.

مباراة الفريق أمام لوس أنجيلوس إف سي كانت تباع مقابل 81 دولار، السعر الجديد لأرخص تذكرة سيكون 422 دولار.

جميع هذه الأسعار ارتفعت قبل معرفة موعد مباراة ميسي الأولى مع الفريق، التي قد لن تكون قبل سبتمبر المقبل.

منصات التواصل

على صفحة "إنستغرام" لنادي إنتر ميامي، ارتفع عدد المتابعين من مليونين إلى 4.5 مليون متابع، خلال 12 ساعة فقط.

عدد المتابعين الجدد لإنتر ميامي خلال 12 ساعة، أكثر من مجموع المتابعين للصفحة منذ تأسيس النادي قبل 5 أعوام.

وأعلن ميسي انضمامه لإنتر ميامي، قاطعا شهورا من التكهنات حول الوجهة القادمة لصاحب الكرات الذهبية السبع.

ونشر خورخي ماس أحد مالكي النادي صورة داكنة لقميص ميسي، قبل وقت قصير من كشف اللاعب الأرجنتيني عن قراره.

وكان متوقعا على نطاق واسع انتقال ميسي للعب في صفوف نادي الهلال السعودي، بعد زميله ومنافسه منذ فترة طويلة كريستيانو رونالدو المنتقل قبل أشهر إلى النصر.

كما كانت العودة إلى برشلونة الإسباني، الذي قضى معه ميسي معظم حياته المهنية، احتمالا آخر.