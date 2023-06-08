بعد ليلة من الترقب والغضب والحماس، كشف أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي عن الأسباب التي دفعته للابتعاد عن العودة لناديه الأم برشلونة.
في حديث مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قال "البرغوث" الأرجنتيني:
- الجانب المادي لم يكن محورا أساسيا في قراري، لو كنت أريد العرض الأكبر لذهبت للسعودية.
- كنت أتابع برشلونة طوال الموسم كمشجع. تحدثت مع المدرب تشافي كثيرا طوال الموسم.
- أردت أن أعود لبرشلونة جدا. كان لدي هذا الحلم. لكن بعد ما حدث قبل عامين، لم أرغب في أن أكون بنفس الموقف مرة أخرى، أن أترك مستقبلي في يد غيري.
- أردت أن اتخذ قراري بنفسي، وضعت نفسي وعائلتي أولا.
- سمعت بأن رابطة الدوري الإسباني أعطت الضوء الأخضر لمشروع برشلونة، لكن الحقيقة هي أن هناك أشياء كثيرة كانت مفقودة لتحقيق عودتي للنادي.
- لم أشأ أن أكون السبب في انتقال عدد من اللاعبين من برشلونة، أو في تقليل رواتب الآخرين. الموشوع أتعبني.
- كنت أتمنى وداعية مثل التي حصل عليها أندريس إنييستا وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وتشافي عندما رحلوا عن برشلونة، لهذا كنت سعيدا جدا عندما سمعت الهتافات باسمي في كامب نو.
- كان شعورا غريبا أن أسمع اسمي يتردد في ملعب كامب نو وأنا لست موجودا هناك.
- الأموال لم تكن قضية مهمة بالنسبة لي، لم نناقش قيمة العقد حتى مع برشلونة، أرسلوا لي بمقترح ولكنه لم يكن رسميا بأي شكل.
- لم نناقش راتبي أبدا، لو كان الأمر متعلقا بالأموال لذهبت إلى السعودية.
- لقد حلمت بالعودة لبرشلونة، لكنني لم أثق بالعودة، بعد قصة رحيلي في 2021.
- لست واثقا بأن برشلونة فعلوا كل المستطاع للتعاقد معي. أعرف بشكل مؤكد أن هناك أشخاصا في النادي لا يريدون عودتي، معتبرين أن العودة أمر سلبي على نواح كثيرة هناك.
- تلقيت عروضا أخرى من أوروبا لكنني لن ألعب لأي ناد آخر في أوروبا سوى برشلونة. أردت تجربة شيئا جديدا في ميامي.
- أحب مدينة برشلونة جدا، سأعود لأعيش هناك يوما ما، هذا قرار اتخذ مسبقا.
- أتمنى أن أساعد النادي يوما ما بشكل من الأشكال، فهو النادي الذي أعشقه.