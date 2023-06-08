وفي بث على موقع "تويتش"، سخر بيكيه كثيرا من "التضحيات" التي قام بها أساطير النادي، مثله ومثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وقال بيكيه على البث المباشر: "هذا الأمر يجعلني أضحك الآن لأننا (بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا) رحلنا جميعا عن النادي هذا الموسم، وما زال الفريق يواجه مشكلة اللعب المالي النظيف هذه. من يجب أن يغادر أيضا؟".

وأضاف: "من الناحية النظرية، كنا سبب (المشاكل المالية) بسبب رواتبنا المرتفعة. لقد ذهبنا جميعا. لم نعد هناك.. وما زالوا لا يستطيعون التعاقد مع ميسي".

يذكر أن برشلونة حاول جاهدا تحقيق صفقة التعاقد مع ميسي دون الإنفاق بشكل يدخلهم في مساءلة مالية من رابطة الدوري الإسباني، وتوقعت الجماهير أن اعتزال أساطير النادي ستتيح التعاقد مع ميسي.

لكن ميسي فاجأ الجميع وقرر الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي، الأربعاء، مما سبب حالة غضب وإحباط بين جماهير برشلونة.