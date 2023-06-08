وأعلن ريال مدريد رحيل نجمه كريم بنزيمة إلى اتحاد جدة السعودي، مقابل 100 مليون يورو عن كل موسم بالإضافة إلى 20 مليون يورو كسفير للسعودية التي تسعى لاستضافة مونديال 2030، وذلك بحسب صحيفة "ماركا"، ليلحق بزميله السابق في ريال مدريد، كريستيانو رونالدو.

كذلك أعلن "النادي الملكي" رحيل لاعبيه ماركو أسينسيو، وماريانو دياز، وإدين هازارد، فيما لا يزال موقف الثنائي داني سيبايوس، وناتشو فرنانديز، غامضا، بعد تصريحات كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمرينغي: "ناتشو وداني مازالا يقيّمان العرض المقدم من النادي. كنت واضحا معهما بشأن دورهما في الفريق".

بيلنغهام إلى ريال مدريد

انتقل الإنجليزي جود بيلنغهام لاعب بوروسيا دورتموند، إلى ريال مدريد، بعد تفعيل الشرط الجزائي المقدّر بـ103 مليون يورو، في عقد يمتد حتى نهاية موسم 2028- 2029.

كما أعلن أنشيلوتي عودة فيران غارسيا إلى صفوف النادي المدريدي، بعدما كان قد انتقل إلى نادي رايو فايكانو، إذ وضع الملكي شرطا في العقد يسمح باستعادة اللاعب الذي ينشط في مركز الظهير الأيسر.

ونقلت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد حسم صفقة الارجنتيني إزكويل بالاسيوس نجم وسط وسط ريفربليت مقابل 20 مليون يورو.

موقف هاري كين

رغم تصريحات دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام هوتسبير، برفض كل العروض المقدمة لرحيل كين، إلا أن ريال مدريد يتمسك بضم النجم الإنجليزي، خاصة بعد رحيل بنزيمة.

ريال مدريد وضع الألماني كاي هافيرتز، ضمن أولوياته لسد احتياجاته في خط الهجوم، خاصة مع خطة النادي الملكي لضم كيليان مبابي صيف 2024 بعد نهاية عقده مع باريس، قبل أن يتراجع عن صفقة هافيرتز، ويكثف المفاوضات لحسم صفقة كين.

هاري كين رفض عرض بايرن ميونيخ، الذي يبحث عن مهاجم لسد فراغ روبرت ليفاندوفسكي الذي لم يحل محله أي لاعب منذ رحيله.

مستقبل كين مر بمرحلة أخرى، وهي الانتقال لمانشستر يونايتد، ليضمن البقاء في الدوري الإنجليزي، أملا في مواصلة مطاردة آلان شيرر لكسر رقم الأعلى تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، إلا أن ريال مدريد أفسد هذا المخطط.

صدمات متلاحقة للبايرن

بعد موسم صعب على الفريق البافاري قررت إدارة النادي إقالة أوليفر كان الرئيس التنفيذي، وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي، واختيار يان كريستيان دريسن ليكون الرئيس التنفيذي الجديد، ليبدأ النادي في مرحلة إعادة بناء الفريق واختيار الصفقات الجديدة.

ونقلت الصحف الألماني عن بايرن ميونيخ، انفتاحه لبيع لوكاس هيرنانديز بأكثر من 60 مليون يورو، وبينيامين بافارد نظير 30 مليونا.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أيضا إلى اهتمام ريال مدريد بضم الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيمن بايرن ميونيخ.

كما ربطت تقارير لاعب وسط البافاري، جوشوا كيميش، بالانتقال لأحد ناديي برشلونة أو ريال مدريد، لتعويض رحيل بوسكيتس قائد الفريق الكاتالوني، وكذلك لدعم وسط الملكي.

وردت "سكاي سبورتس"، على أنباء مفاوضات قطبي إسبانيا مع كيميش، وديفيز، بأن بايرن ميونيخ لا ينوي التفريط في اللاعبين.

ويرغب مسؤولو بايرن في دعم هجوم البافاري، بعد رفض هاري كين عرض بايرن، ليطرح جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي ضمن خططه، إلا أن بيب غوارديولا المدير الفني لبطل إنجلترا، قطع الطريق على بايرن وأخبر إدارة السيتزنز برغبته في بقاء المهاجم الأرجنتيني ضمن صفوفه.

وصُدمت إدارة بايرن، بتوقف المفاوضات مع ديكلان رايس لاعب وسط وست هام، بعد سيرها بشكل جيد، إلا أن اللاعب تراجع وأعلن رغبته في الاستمرار في العاصمة الإنجليزية، وسط اهتمامات من نادي أرسنال ومانشستر يونايتد.

صفقة تبادلية

- ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن بايرن ميونيخ، ويوفنتوس الإيطالي، بصدد عقد صفقة تبادلية بناء على طلب توماس توخيل، لينضم الصربي دوسان فلاهوفيتش إلى البافاري، مقابل انتقال السنغالي ساديو ماني إلى السيدة العجوز.

- ماني كان ضمن ثلاثة لاعبين يرغب بايرن في الاستغناء عنهم خلال الصيف، ومعه الثنائي الألماني سيرجي جنابري، وليروي ساني.

نجم فرنسا يرغب في البقاء

مهاجم الديوك الجديد كولو مواني لاعب آينتراخت فرانكفورت، ردّ على اهتمامات ناديي بايرن ميونيخ، وباريس سان جرمان بالقول: "مازلت في موسمي الثالث وما زلت بحاجة للتطور، وأنا شخص لا أميل للاندفاع"، ليفتح الباب أمام استمراره موسم آخر مع فريقه الألماني.

ميسي يحسم وجهته

حلم برشلونة في استعادة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي من جديد، انتهى، رغم موافقة رابطة الدوري الإسباني على خطة النادي المالية، واستعداد النادي لتقليص ميزانية رواتب اللاعبين.

وحسم إنتر ميامي الأميركي، صفقة ميسي، رغم إغراءات الهلال السعودي المالية.

صفقة و5 راحلين في ليفربول

أكد ليفربول مع نهاية الموسم المنقضي رحيل اللاعبين جيمس ميلنر وأوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا وروبرتو فيرمينو، قبل أن يتبعهم البرازيلي آرثر ميلو الذي انضم للفريق على سبيل الإعارة قادما من يوفنتوس سبتمبر الماضي.

وضم ليفربول أول صفقاته، لدعم وسط الملعب، وهو الأرجنتيني ماك أليستر، الذي تألق الموسم الماضي مع برايتون وقاده للتأهل للدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخ النادي.

ويسعى يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، إلى التعاقد مع كواديو كونيه لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ، وكيفرين تورام لاعب وسط نيس.

صراع إنجليزي على نيمار

دخلت عدة أندية إنجليزية في صراع من أجل ضم البرازيلي نيمار جناح باريس سان جرمان، والذي يتبقى له موسمان في عقده مع الفريق الباريسي.

ويعد تشيلسي أبرز الأندية الراغبة في الحصول على خدمات نيمار، فيما يلاحقه مانشستر يونايتد، ويراقب نيوكاسل من بعيد.

ورغم صفقات تشيلسي الكثيرة خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية السابقتين إلا أنه أبرم صفقة جديدة في ميركاتو الصيف الجاري بضم الإكوادوري الشاب كيندري بايز لاعب وسط إندبندينتي الأرجنتيني.

بديل ميسي

باريس سان جرمان من جانبه وضع بديلا بعد رحيل ميسي واحتمالية أن يتبعه نيمار، ليقع الاختيار على ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، حيث من المنتظر أن يصل النجم الإسباني إلى العاصمة الفرنسية خلال الساعات المقبلة.

ميلان يرغب في ضم جوندوجان

يرغب نادي أي سي ميلان بدعم صفوفه بعد نجاح الموسمين الماضيين بالتتويج بالدوري الموسم قبل الماضي، والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، ويعتبر جوندوجان أحد الأسماء التي يرغب في جلبها ستيفان بيولي، لدعم وسط الفريق.

موقف ماونت معلق

مازال موقف ماسون ماونت معلقا، في ظل اهتمام ناديي مانشستر يونايتد، وليفربول بخدمات اللاعب الإنجليزي الشاب.

صفقات قياسية في السعودية

بعد انضمام كريم بنزيمة إلى اتحاد جدة، مازالت الأندية السعودية ترغب في إضافة المزيد من النجوم العالميين، وأبرزهم نغولو كانتي نجم فرنسا ونادي تشيلسي، الذي بات قريبا جدا من الانضمام لنادي اتحاد جدة السعودي وفق تقارير.

وتضع الأندية السعودية عددا من النجوم تحت رادارها، وهم، أندريس إنيستا، وسيرجيو بوسكيتس، وخوردي ألبا، وسيرجيو راموس، ولوكا مودريتش، ورياض محرز، وأليكسيس سانشيز، وسون هيونجغ مين، وأوباميانغ.