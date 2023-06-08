ووضع الجزائري سعيد بن رحمة الفريق الإنجليزي في المقدمة بالدقيقة 62 عبر ركلة جزاء لكن جياكومو بونافنتورا أدرك التعادل للفريق الإيطالي بعدها بخمس دقائق.

وسجل غارود بوين هدف الفوز واللقب لوست هام في الدقيقة الأخيرة ليمنح فريقه أول لقب قاري في نصف قرن.

وحرم وست هام منافسه فيورنتينا من الإبقاء على لقب المسابقة إيطاليا بعدما ظفر روما بلقب النسخة الأولى العام الماضي.

كما فشل فيورنتينا في الفوز بلقبه القاري الأول منذ كأس الكؤوس الاوروبية عام 1961.

ويعد الفوز بالبطولة اللقب القاري الثاني لوست هام يونايتد والأول منذ تتويجه بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1965.

وضمن وست هام يونايتد مشاركته في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل منهيا موسمه بأفضل نتيجة ممكنة بعدما عانى الأمرين لضمان بقائه في "البريميرليغ" حيث أنهاه في المركز الرابع عشر.