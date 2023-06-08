استقر الأرجنتيني ليونيل ميسي على خوض تجربة جديدة في الدوري الأميركي مع نادي إنتر ميامي، ليضع حدا لاحتمالية انتقاله إلى نادي الهلال السعودي الذي قدم له عرضا كان سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في التاريخ وفقا للعديد من المصادر.