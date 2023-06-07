وقال ميسي لصحيفتي "دياريو سبورت" و"إل موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين: "قررت الذهاب إلى ميامي، ليس لدي اتفاق مختوم بنسبة 100 بالمئة أو ربما هناك أشياء يجب القيام بها، لكننا قررنا مواصلة طريقنا هناك".

وقضى المهاجم الأرجنتيني (35 عاما) الموسمين الأخيرين في باريس سان جرمان الفرنسي، ولعب مباراته الأخيرة مع النادي السبت، بعد انتقاله في عام 2021 من برشلونة حيث قضى معظم مسيرته الكروية.

قال ميسي إنه لا يريد أن ينتظر برشلونة لإيجاد صيغة للتمكن من التوقيع معه، نظرا لوضع النادي المالي الذي أدى إلى رحيله عنه.

وأضاف: "كنت أخشى أن يحدث ذلك مرة أخرى. قررت مغادرة أوروبا، صحيح أنني تلقيت عروضا من فريق أوروبي آخر، لكنني لم أفكر في الأمر حتى لأنه في أوروبا، كانت فكرتي هي الذهاب إلى برشلونة فقط".

وتابع: "بعد الفوز بكأس العالم وعدم التمكن من الذهاب إلى برشلونة، حان الوقت للذهاب إلى الدوري الأميركي لأعيش كرة القدم بطريقة مختلفة وأستمتع بحياتي اليومية أكثر".

وأردف صاحب الـ7 كرات ذهبية: "من الواضح أنني ذاهب بنفس المسؤولية والرغبة في الفوز، والقيام بالأشياء بشكل جيد، لكن بمزيد من الهدوء".