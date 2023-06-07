وسردت "فيفبرو" في تقريرها أسباب النزاعات، مشيرة إلى "عدم دفع الرواتب، والسلوك التعسفي مثل مصادرة جوازات السفر والتزوير"، محذرة من أن "احتمالية اللجوء لإجراءات قانونية يتزايد عند انتقال اللاعبين إلى مصر".

وعلق رئيس جمعية اللاعبين المحترفين في مصر مجدي عبد الغني على تقرير "فيفبرو"، موضحا أنه طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتدخل لتعديل اللوائح الداخلية لحفظ حقوق اللاعبين، لكنه لم يتلق أي رد.

وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية": "متضامن مع تقرير رابطة المحترفين الدولية، فاللائحة الداخلية في مصر لا تحفظ حق اللاعب، وتمنح النادي حق فسخ العقد بعد نهاية الموسم من دون أن يحصل على مقابل بقية عقده حسب المنصوص عليه في اللوائح الدولية".

ودلل لاعب الأهلي ومنتخب مصر سابقا على أزمة حقوق اللاعبين، بواقعتين في الدرجة الثانية في مصر، الأولى تعود للاعبين من نادي شبان قنا قرر النادي فسخ عقديهما من دون منحهم بقية مستحقاتهما، والثانية للاعب مالي يمثل نادي الفيوم تعرض لإصابة ورفض النادي علاجه.

وأكمل: "اتفقنا مع اتحاد الكرة على تشكيل لجنة فض منازعات بين اللاعبين والأندية، وأرسلنا كرابطة للاعبين ممثلين لنا في اللجنة، لكن على الجانب الآخر رفضت رابطة الأندية المحترفة اختيار أسماء أعضاء من جانبهم تمثل الأندية في اللجنة، ليتوقف تشكيلها".

واختتم عبد الغني: "انتقادات فيفبرو في محلها، لكن لا يقف بجانبنا أحد لإصلاح أزمات اللاعبين في الكرة المصرية".

وتضمنت نصائح الرابطة الدولية للاعبين المحترفين 7 نقاط جاءت كالتالي: