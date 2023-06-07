وقالت بي بي سي، عبر الصحفي المقرب من ميسي، غيليم بالاغ، إن ليونيل ميسي اختار الانتقال إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال مجاني، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.

ولم يكشف حتى الآن عن المبلغ الذي سيتقاضاه ميسي من أجل الانتقال.

وأثار القرار استغراب المتابعين، بسبب العرض "الضخم" المقدم من الهلال السعودي، والذي قارب 400 مليون يورو سنويا، وفقا لمصادر عديدة.