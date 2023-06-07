وكانت التونسية أُنس تسعى لبلوغ الدور قبل النهائي في بطولة كبرى لثالث مرة في أقل من عام، لكن آمالها تحطمت أمام المصنفة 14 ذات اليد اليسرى، التي قاتلت بشجاعة لتصل إلى قبل نهائي بطولة كبرى لأول مرة في مسيرتها.

وأصبحت حداد مايا أول برازيلية منذ ماريا بوينو في 1968 تصل إلى الدور قبل النهائي في بطولة كبرى، وأول لاعبة من بلدها تصعد للدور قبل النهائي في "رولان غاروس" منذ بداية عصر الاحتراف.