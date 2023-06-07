وخلال لقاء وداع بين "ألتراس" نادي نابولي، وهي رابطة النادي التي تعرف "بشراستها" وتأثيرها على الفريق، قدم رؤساء الرابطة هدية وداعية لسباليتي.

الهدية تمثلت بمقود سيارته الذي تم انتزاعه من السيارة من قبل المشجعين قبل عامين، بالإضافة لبعض المقتنيات التي كانت داخل السيارة.

بداية القصة واقتحام السيارة

في بداية موسم 2021-2022، لم يستطع سباليتي إثبات نفسه مع الفريق، وتعرض لهزائم متكررة، مما جعله "مكروها" من الجماهير.

وفي أكتوبر 2021، قررت رابطة المشجعين اقتحام سيارته الصغيرة من نوع "فيات باندا"، وانتزاع المقود وبعض الأقراص المدمجة للأغاني.

الجماهير تركت السيارة بعبارة: "سنعيد الأشياء لك فقط ارحل".

هدية الوداع

الجماهير تغيرت نظرتها تجاه سباليتي بعد موسم مذهل، وتحقيق اللقب بفارق كبير عن ملاحقيه، هذا الموسم.

سباليتي تفاجأ بالهدية، عندما عثر على المقود والأقراص المدمجة، ليضحك ويشكر عناصر رابطة الجماهير في فيديو طريف.

وكان سباليتي قد أعلن إنه سيترك نادي نابولي، وسيأخذ "فترة استراحة" من التدريب الموسم المقبل.