وباتت انتقالات الدوري السعودي من أبرز المواد التي تتناولها الصحافة العالمية، مع ارتباط عدد من أبرز نجوم العالم بالسير على خطى رونالدو واللعب في أحد الأندية السعودية.

بنزيمة يدخل السباق

دخل الفرنسي كريم بنزيمه سباق نجوم وأساطير الدوري السعودي بالتعاقد مع نادي اتحاد جدة عقب رحيله عن صفوف ريال مدريد الإسباني بأيام معدودة.

نادي الاتحاد المتوج ببطولة الدوري السعودي فاجأ جماهيره بإعلان ضم مهاجم ريال مدريد الفائز بالكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي.

وجود بنزيمه إلى جوار رونالدو في الدوري السعودي سيعطي الضوء الأخضر لانضمام المزيد من نجوم العالم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ليونيل ميسي

تقارير أشارت إلى تقديم نادي الهلال السعودي عرضا رسميا إلى أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي من أجل الانتقال إلى صفوفه بداية من الصيف المقبل.

وكشفت التقارير عن تقديم الهلال عرضا استثنائيا لميسي يقتضي بحصوله على راتب 400 مليون يورو في الموسم بالإضافة إلى الصفقات التجارية وعائدها الضخم المتوقع.

في الوقت نفسه يواجه ميسي الذي انتهى تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي إغراء من ناديه القديم برشلونة للعودة إلى صفوفه، لكن براتب أقل بكثير من العرض السعودي.

وينتظر نادي الهلال السعودي وفقا للتقارير الصحفية رد ليونيل من أجل الموافقة على العرض أو رفضه، ليبحث العملاق الأزرق عن نجم عالمي آخر.

إلكاي جوندوجان

بعد تألقه مع مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، بات الألماني إلكاي جوندوجان على وشك الرحيل عن الفريق السماوي في ظل عدم تجديد تعاقده، ليصبح هدفا للكثير من الأندية.

برشلونة أبدى اهتماما بالتعاقد مع متوسط ميدان السيتي، لكن تقارير أكدت وجود اهتمام من اتحاد جدة الذي يستعد لعرض راتبا ضخما على اللاعب.

نغولو كانتي

لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي بات مطلوبا بشدة كذلك في الدوري السعودي الذي بدا واضحا سعيه نحو أسماء رنانة خلال الصيف المقبل.

التقارير أكدت منافسة الهلال واتحاد جدة على ضم اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي.

جنة كرة القدم

أكد رونالدو أكثر من مرة في أحاديث إعلامية بعد انتقاله إلى نادي النصر أن دوره يتخطى كونه لاعب كرة قدم فحسب، وإنما يعمل على أشياء أخرى لخدمة المشروع السعودي الضخم.

قال رونالدو، في حديث تلفزيوني إنه يعلم أن الدوري السعودي سيصبح ضمن أكبر 5 دوريات على مستوى العالم خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتأتي تصريحات رونالدو لتتزامن مع اهتمام الكثير من الأندية السعودية بنجوم الصف الأول في أوروبا وأساطير اللعبة، حيث تسعى الأندية السعودية لجعل دوري روشن "جنة كرة القدم" التي يسعى إليها كل نجوم العالم.