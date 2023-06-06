وجاءت هذه التقارير بعد ظهور والد "ليو" في مقطع فيديو، وهو يصرح بأن ابنه يرغب في العودة إلى برشلونة، مضيفا "نحن على ثقة من أن ليو يمكن أن يعود".

وقال خبير انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، على حسابه في تويتر: "ما يزال العرض الذي تم الكشف عنه في أبريل الماضي، مطروحا على الطاولة".

وأشار إلى أن العرض يتضمن حصول ميسي على أكثر من 400 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى الصفقات التجارية، وذلك لمدة عامين.

وأضاف: "كان هذا وما يزال العرض الرسمي من نادي الهلال السعودي لميسي.. في انتظار القرار النهائي قريبا".

وودعت جماهير باريس سان جرمان ميسي، يوم السبت، في آخر مباراة له مع النادي الباريسي أمام كليرمو.

وكان سان جرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، قد أعلن السبت، أن ميسي سيرحل بنهاية الموسم بعد عامين مع الفريق.

وزادت التكهنات بشأن مستقبل ميسي في الأيام الأخيرة، بعدما أبلغ مصدر مقرب من قائد الأرجنتين رويترز أنه تلقى عرضا ضخما من الهلال السعودي بدءا من الموسم المقبل.

وكان ميسي ارتبط مع برشلونة لفترة عقدين، وعزز خلال تلك الفترة مكانته بين عظماء اللعبة.