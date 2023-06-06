وقال المصدر المقرّب من المفاوضات والذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل التحدث للإعلام "بنزيما وقّع على عقود انتقاله للاتحاد لثلاث سنوات بدءا من الموسم المقبل"، دون تحديد قيمة الصفقة.

ويأتي هذا بعد ساعات من توقعات بشأن انتقال قائد فريق ريال مدريد الإسباني السابق، وفيديوهات وتغريدات حول وجهة بنزيما إلى نادي الاتحاد.

وكان موقع "تشيرينغيتو تي في" على تويتر، نشر أحدث فيديو ويظهر فيه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رفقة رئيس نادي الاتحاد السعودي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأمس الاثنين، أكد خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، أن كريم بنزيما وقع على عقد مع نادي الاتحاد يمتد حتى عام 2025.

وأضاف فابريزيو رومانو، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن العقد يتضمن كذلك خيار التمديد لموسم آخر.