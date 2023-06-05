واحتاجت أنس جابر إلى 63 دقيقة لرد الاعتبار لخسارتها أمام بيرا في الدور الـ32 لدورة غوانغجو الصينية عام 2016، فحرمتها من الفوز بإرسالها في كامل محاولاتها الثماني في المباراة.

وكانت أفضل نتيجة لجابر الدور ثمن النهائي في عامي 2020 و2021، وخرجت من الدور الاول في 2019 والعام الماضي ومن الدور الثالث عام 2017.

وعانت أنس جابر في مستهل العام الحالي بعد نهاية رائعة للماضي، عندما بلغت نهائيين كبيرين في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز وحققت أول ألقابها في دورات الألف في مدريد.

وكانت النجمة التونسية قد ودّعت من الدور الثاني في أستراليا المفتوحة وانسحبت من العديد من الدورات بسبب الإصابة، وخرجت من البعض الآخر في أدوار مبكرة.

حققت لقب دورة تشارلستون الأميركية وبلغت نصف نهائي دورة شتوتغارت، قبل أن تنسحب بسبب إصابة تعرضت لها خلال مباراتها ضد البولندية إيغا شفيونتيك، ما حرمها الدفاع عن لقبها في مدريد، قبل أن تعود في روما وتخرج من مباراتها الافتتاحية.

وتلتقي أنس جابر في الدور المقبل مع البرازيلية بياتريز حداد مايا الرابعة عشرة في البطولة أو الاسبانية سارا سوريبيس تورو.