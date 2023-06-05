وفي أحدث تصريح له، تحدث لابورتا بتشاؤم عن صفقة ميسي، بعدما كان قد أصدر أوامره لإعطاء الأولوية للتعاقد مع "ليو" قبل تسجيل عقود أي لاعبين آخرين في الميركاتو الصيفي.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن رئيس الفريق الكتالوني قوله يوم أمس الأحد: "ستكون (صفقة ميسي) صعبة.. من يبذلون كل ما في وسعهم ليسوا مجبرين على فعل المزيد".

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار ميسي لن يتأخر، مبرزة أنه قد يعلن بعد أيام قليلة.

يأتي حديث لابورتا فيما قال مصدران لوكالة "فرانس برس"، الأحد، إن نادي الهلال السعودي أرسل وفدا رفيع المستوى إلى باريس لإتمام التعاقد مع ميسي.

وودعت جماهير باريس سان جرمان ميسي، يوم السبت، في آخر مباراة له مع النادي الباريسي أمام كليرمو.

وكان سان جرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، قد أعلن السبت، أن ميسي سيرحل بنهاية الموسم بعد عامين مع الفريق.

وزادت التكهنات بشأن مستقبل ميسي في الأيام الأخيرة، بعدما أبلغ مصدر مقرب من قائد الأرجنتين رويترز أنه تلقى عرضا ضخما من الهلال السعودي بدءا من الموسم المقبل.