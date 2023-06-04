ومن المقرر أن يلتقي الوفد السعودي والد اللاعب، وهو أيضا وكيل أعماله، خورخي ميسي، بهدف "إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن"، حسب المصدرين.

وأفاد مصدر في نادي الهلال السعودي: "هناك وفد سعودي في باريس بهدف واحد هو العودة بموافقة ميسي الرسمية على العرض السعودي".

وأكد مصدر ثان مطلع على المفاوضات: "نحن في المرحلة الأخيرة من الصفقة. إذا سارت الأمور على ما يرام، سيوقع ميسي على عقده الجديد وسيعلن الهلال الصفقة قبل نهاية الأسبوع".

نهاية.. وبداية