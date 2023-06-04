وظهر المدرب الهولندي إريك تين هاغ وهو يمشي على أرض الملعب بعد صافرة النهاية، قبل أن يخرج علكة من فمه ويرميها على النجيلة.

على الرغم من كونه حدثا متكررا مع قيام اللاعبين بذلك أثناء المباريات، فقد لجأ عدد من المشاهدين إلى تويتر للتعبير عن "اشمئزازهم" من المدرب الهولندي.

كتب أحدهم: "التقط العلكة الخاصة بك تين هاغ، لا تترك الأمر لعامل النظافة ليلتقطه عنك".

وكتب أحد المشجعين: "أعلم أن هناك أشياء أكبر يجب التركيز عليها في ويمبلي ولكني أتمنى ألا يقوم تين هاغ برمي العلكة على أرض الملعب".

واعتبرت الجماهير تصرف المدرب الهولندي بـ"غير الحضاري" بسبب أنانيته وعدم اكتراثه بتوسيخ الملعب.

وفشل تين هاغ، السبت، في تحقيق كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد خسارته أمام غريمه مانشستر سيتي بنتيجة 1-2 في مباراة مثيرة.