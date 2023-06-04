وأكدت القناة السعودية الرسمية أن "نادي الاتحاد توصل لاتفاق رسمي مع الفرنسي كريم بنزيمة للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين".

وذكرت القناة أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي، يتواجدان في العاصمة الإسبانية للتوقيع مع بنزيمة (35 عاما)، في صفقة انتقال قياسية قادما من ريال مدريد.

وتوج الاتحاد ومقره في مدينة جدة على البحر الأحمر، بلقب الدوري السعودي للموسم الحالي، للمرة الأولى منذ عام 2009، بعد سباق قوي مع النصر الذي يقود خط هجومه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومن ناحيته قال الصحفي المختص بالانتقالات،فابريتسيو رومانو، إن بنزيمة سيسافر للسعودية، على أن يتم تقديمه رسميا لاعبا للاتحاد في موعد أقربه الأربعاء المقبل.

ويأمل الاتحاد في ضم أفضل لاعب في العالم لعام 2022، للمشاركة في صفوفه في كأس العالم للأندية المقبلة المقررة في ديسمبر المقبل في السعودية.

وكان ريال مدريد أعلن في وقت سابق الأحد أن بنزيمة سيترك النادي في نهاية الموسم الجاري بعد 14 موسما في صفوفه.

وكتب ريال مدريد في بيان صدر قبل ساعات قليلة من المباراة الأخيرة في الدوري ضد ضيفه أتلتيك بلباو: "اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيمة على إنهاء فترة رائعة لا تنسى كلاعب لنادينا".

وربطت وسائل إعلام إسبانية بنزيمة منذ أيام عدة بالانتقال إلى السعودية، حيث تلقى عرضا ضخما لإنهاء مسيرته الاحترافية.

وذكرت الصحف الإسبانية ان بنزيمة تلقى عرضا من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين.

وحقق الاتحاد هذا الموسم بقيادة المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو وهجوم ضارب مؤلف من المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي رومارينيو، نتائج مميزة، فأحرز لقب الدوري بالإضافة إلى الكأس السوبر.

ومطلع الشهر الماضي، أكد مصدر لوكالة "فرانس برس" أن ميسي سيلعب في الدوري السعودي العام المقبل.