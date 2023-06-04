وسجل هالك ركلة حرة مذهلة، من مكان قريب من منتصف الملعب، لفريقه أتلتيكو مينيرو ضد كروزيرو مساء السبت.

وجاءت الركلة الحرة على بعد 9 أمتار فقط بعد خط المنتصف.

وعوضا عن استخدام الركلة لرفعها للمهاجمين داخل المنطقة، قرر هالك التسديد بكل قوة، لتدخل الكرة الصاروخية الشباك في هدف أذهل المتابعين مساء السبت.

واعتاد "هالك" على تسجيل الأهداف "الصاروخية"، وهذه الركلة قد تدخل ضمن قائمة "الأفضل"، بسبب بعد المسافة، وسرعة الضربة.

هدف "هالك" أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح حديث المتابعين، صباح الأحد.