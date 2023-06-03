وقال النادي الملكي في بيان: "توصل ريال مدريد وإدين هازارد إلى اتفاق لإنهاء عقده اعتبارا من 30 يونيو 2023"، مستذكرا رقمه القياسي بقميص مدريد وهو 8 ألقاب، من بينها لقب دوري أبطال أوروبا ولقبان في الدوري.

وأضاف أن "ريال مدريد يود أن يعبر عن تعاطفه مع إدين هازارد ويتمنى له ولجميع أفراد أسرته التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته".

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