أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، السبت، أن جناحه البلجيكي إدين هازارد سيغادر النادي بعد 4 أعوام كانت مخيبة للتوقعات.
وقال النادي الملكي في بيان: "توصل ريال مدريد وإدين هازارد إلى اتفاق لإنهاء عقده اعتبارا من 30 يونيو 2023"، مستذكرا رقمه القياسي بقميص مدريد وهو 8 ألقاب، من بينها لقب دوري أبطال أوروبا ولقبان في الدوري.
وأضاف أن "ريال مدريد يود أن يعبر عن تعاطفه مع إدين هازارد ويتمنى له ولجميع أفراد أسرته التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته".
أرقام للنسيان
- وصل هازارد إلى ريال مدريد في يونيو 2019 مقابل 115 مليون يورو قادما من تشلسي الإنجليزي.
- عانى البلجيكي البالغ من العمر 32 عاما من إصابات ومشاكل جسدية عدة.
- لم يسجل سوى 7 أهداف فقط في "الليغا" مع ريال مدريد في 54 مباراة، منها 6 مباريات هذا الموسم لم ينجح خلالها في هز الشباك.
- كان من المفترض أن ينتهي عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو 2024.
- هازارد كان قد أنهى مسيرته الدولية في ديسمبر الماضي بعد مونديال قطر 2022، علما أنه أحرز 33 هدفا في 126 مباراة دولية.