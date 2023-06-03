وافتتح إيلكاي عندوعان التسجيل بهدف لسيتي بعد مرور 12 ثانية من البداية، في أسرع هدف بتاريخ نهائي كأس الاتحاد.

وأدرك ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد من ركلة جزاء بعد لمسة يد من جاك غريليش، والعودة لحكم الفيديو المساعد في الدقيقة 33.

لكن بعد الاستراحة بـ6 دقائق، أعاد غندوغان التقدم لسيتي بعدما قابل ركلة حرة نفذها كيفن دي بروين، وسدد كرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في شباك الحارس دافيد دي خيا.

وحصد سيتي، بقيادة المدرب بيب غوارديولا، لقبه الثاني هذا الموسم، بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي.

ويحلم الفريق باستكمال الثلاثية وحصد لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة، عندما يواجه إنتر ميلان الإيطالي في النهائي بعد أسبوع.