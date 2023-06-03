بعد 13 ثانية من ركلة البداية، تقدم مانشستر سيتي بـ"صاروخية" الألماني إلكاي غوندوغان، في شباك مانشستر يونايتد، ضمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على استاد ويمبلي، السبت.

غوندوغان وفريقه "السيتيزينز" دخلا التاريخ، حيث أصبح "الهدف الصاروخي" الأسرع في تاريخ نهائيات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم.

الهدف جاء بتمريرة بالرأس من البلجيكي كيفن دي بروين، صاحب أعلى عدد من التمريرات الحاسمة في دوريات أوروبا الخمسة الكبرى.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق "الثلاثية التاريخية"، بالفوز بالبطولات الثلاثة الرئيسية في الموسم، وهم الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.