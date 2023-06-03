وقال فاندنبروك: "سافرنا ووصلنا بعد خوضنا لمباراة في الدوري المغربي وبالتالي بدأ التحضير متأخرا".

وأوضح: "أعتقد أن الكل ينظر إلى الأهلي بنفس الطريقة، فهو فريق كبير في إفريقيا وتأهل إلى النهائي 4 مرات وغاب عنه مرة واحدة في آخر 5 مواسم، على مستوى الميزانية والألقاب هو الأكبر".

وأوضح: "أي مدرب يقول إنه نهائي سهل هو مجنون. النهائي صعب ضد أي خصم، وبالتالي ستكون مباراة صعبة للفريقين".

وتابع فاندنبروك: "لاعبونا لعبوا عدة نهائيات في الأعوام الماضية وبالتالي لديهم النضج والخبرة اللازمة للمباريات المشابهة".

وواصل: "في التحضير نحتاج للتأقلم مع السفر والحرارة وهذا هو الأهم لأن هذه المباريات تحسمها التفاصيل والأفراد والمواهب الفردية".

وأكمل: "حين تسافر لخوض مباراة نهائية يكون الضغط مسيطرا على الأجواء ولكننا نحاول الاسترخاء والحصول على لحظات للمرح أيضا، لا يجب إضافة المزيد من الضغط بل إزاحة جزءا منه عن الفريق".

واختتم: "رسالتي لجماهير الوداد؟ إنهم دائما حاضرون معنا ويدفعوننا للأمام، وحدث هذا في آخر مباراة بالدوري، إنهم يبقون معنا في الأوقات الصعبة وحتى إن لم نحقق نتيجة إيجابية في الذهاب، لدينا المباراة الثانية على ملعبنا بملعب كامل العدد، ونحن دائما متحفزون للغاية في هذا النادي".

الطريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

يعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي المصري والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

تأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

تعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

مواعيد مباراة الذهاب والإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا