وقال النادي الباريسي في بيان صحافي "يحيي باريس سان جرمان بحرارة سيرخيو راموس الذي يستعد لمغادرة العاصمة بعد موسمين دافع خلالهما عن ألوان النادي".

وفاز راموس الذي التحق بصفوف نادي العاصمة في 2021 قادما من ريال مدريد بلقب الدوري مرتين (2022 و2023)، علما أن سجله يتضمن الفوز بمونديال جنوب إفريقيا 2010 وبلقب أمم أوروبا مرتين مع المنتخب الإسباني، كما توج أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا مع ريال.

وكتب راموس على مواقع التواصل الاجتماعي "غدا يوم خاص، وغدا سأودع مرحلة أخرى من حياتي، وداعا لباريس سان جرمان".

وتابع "لا أعرف عدد الأماكن التي يمكن للمرء أن يشعر بها انه في المنزل، ولكن من دون شك كان باريس سان جرمان والجماهير وباريس أحدهم بالنسبة لي".

وأردف "شكرا لكم على عامين مميزين تمكنت فيهما من اللعب في كل بطولة وبذل قصارى جهدي".

وخاص راموس الذي سينتهي عقده في 30 يونيو، 57 مباراة في موسمين بألوان سان جرمان.

ويغادر راموس نادي العاصمة بعد مباراته على ملعبه "بارك دي برانس" أمام كليرمون ضمن منافسات المرحلة 38 الأخيرة، علما أن بعض وسائل الإعلام كانت تحدثت في وقت سابق عن إمكانية تجديد عقد المدافع الإسباني.