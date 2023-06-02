ماذا قال رونالدو؟

في حوار مع رابطة الدوري السعودي، قال رونالدو، البالغ من العمر 38 عاما:

لدينا فرق جيدة للغاية في الدوري السعودي، ولاعبون عرب جيدون أيضا.

هناك بعض الأمور التي تحتاج للتحسن، مثل الحكام وتقنية الحكم المساعد "VAR".

لكنني سعيد هنا، وأريد الاستمرار هنا، سأواصل هنا.

إذا كان سيأتي لاعبون كبار وشباب وأسماء مشهورة، فهم مرحب بهم بشدة.

نجوم محتملون

وتأتي تصريحات رونالدو في الوقت الذي كشف فيه خبير الانتقالات فابريزو رومانو أن نادي الاتحاد السعودي ينتظر ردا من النجم الفرنسي ولاعب ريال مدريد، كريم بنزيمة، في أقرب وقت، بعدما قدّم له عرضا بقيمة 100 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى المكافآت.

وإلى جانب بنزيمة، تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الآخر "عرضا ضخما" من الهلال السعودي. وأكد البرنامج الإسباني الشهير "شيرينغيتو"، قبل أيام، أن "ليو" سيوافق على الانضمام إلى نادي الهلال السعودي.

كما كشفت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش أبدى رغبته في الرحيل عن ريال مدريد بعد توصله بعرض من إحدى الفرق السعودية.