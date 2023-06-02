ويوم الخميس، قال مدرب سان جرمان كريستوف غالتييه إن ميسي سيخوض مباراته الأخيرة مع بطل فرنسا بعد غد السبت أمام كليرمو.

وما يزال مستقبل ميسي مثار شك، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير أن بطل العالم تلقى "عرضا ضخما" من الهلال السعودي للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل.

وبالتزامن مع ذلك، يقول مسؤولو برشلونة إنهم يرغبون في عودة "ليو" إلى كامب نو، وإنهم سيضعون هذه الصفقة كـ"أولوية" في الميركاتو الصيفي.

تشافي يتحدث عن مستقبل ميسي

قال مدرب برشلونة في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: