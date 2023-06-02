يطرح قميص ملطخ بالعرق ارتداه أسطورة كرة السلة الأميركي مايكل جوردان في حصة تدريبية في أولمبياد 1992 للبيع في المزاد في لوس انجليس في يونيو في ظل توقعات بأن يتراوح سعره بين 400ألف و600 ألف دولار.