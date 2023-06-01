2023: إ شبيلية الإسباني

شبيلية الإسباني 2022: أينتراخت فرانكفورت الألماني

أينتراخت فرانكفورت الألماني 2021: فياريال الإسباني

فياريال الإسباني 2020: إشبيلية الإسباني

إشبيلية الإسباني 2019: تشلسي الإنجليزي

تشلسي الإنجليزي 2018: أتلتيكو مدريد الإسباني

أتلتيكو مدريد الإسباني 2017: مانشستر يونايتد الإنجليزي

مانشستر يونايتد الإنجليزي 2016: إشبيلية الإسباني

إشبيلية الإسباني 2015: إشبيلية الإسباني

إشبيلية الإسباني 2014: إشبيلية الإسباني

إشبيلية الإسباني 2013: تشلسي الإنجليزي

الأكثر تتويجاً:

7 مرات: إشبيلية الإسباني

3 مرات: إنتر الإيطالي، ليفربول الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني

مرتان: بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، توتنهام الإنجليزي، فينورد الهولندي، أينتراخت فرانكفورت الألماني، غوتبورغ السويدي، ريال مدريد الإسباني، بارما الإيطالي، بورتو البرتغالي، تشلسي الإنجليزي.