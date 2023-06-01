بعد تتويج إشبيلية الإسباني بلقب الموسم الحالي على حساب روما الإيطالي، فيما يأتي سجل الفائزين بلقب الدوري الأوروبي في كرة القدم (يوروبا ليغ) في المواسم العشرة الأخيرة:
- 2023: إشبيلية الإسباني
- 2022: أينتراخت فرانكفورت الألماني
- 2021: فياريال الإسباني
- 2020: إشبيلية الإسباني
- 2019: تشلسي الإنجليزي
- 2018: أتلتيكو مدريد الإسباني
- 2017: مانشستر يونايتد الإنجليزي
- 2016: إشبيلية الإسباني
- 2015: إشبيلية الإسباني
- 2014: إشبيلية الإسباني
- 2013: تشلسي الإنجليزي
الأكثر تتويجاً:
7 مرات: إشبيلية الإسباني
3 مرات: إنتر الإيطالي، ليفربول الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني
مرتان: بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، توتنهام الإنجليزي، فينورد الهولندي، أينتراخت فرانكفورت الألماني، غوتبورغ السويدي، ريال مدريد الإسباني، بارما الإيطالي، بورتو البرتغالي، تشلسي الإنجليزي.